السعودية اليوم / افتتاح قرية الشرعة الأثرية بمحايل عسير



محايل 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

افتتح محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس، قرية الشرعه الأثرية ضمن مبادرة "نشامى الحي".

وتجول المحافظ على القرية، والمعارض، والفنون التشكيلية, كما اطلع على المسجد الذي الذي يعود إنشاؤه لأكثر من 200 عام والمدفع الرمضاني.

// انتهى //

18:40ت م

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