السعودية اليوم / أمطار على مركز بحر أبوسكينه



محايل 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

هطلت اليوم امطار من خفيفة الى متوسطة على مركز بحر أبوسكينه التابع لمحايل عسير ، شملت أجزاء متفرقة من المركز ، ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا رحمة وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

18:40ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.