السعودية اليوم / توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومركز الملك سلمان للإغاثة



الرياض 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، اتفاقية تعاون مشترك بغرض تحديد أوجه التعاون فيما يتعلق بالنشاطات الإغاثية والإنسانية والخيرية الخارجية للجمعيات والمؤسسات وإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لها، بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي.

مثل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح بن ماجد، فيما وقعها عن المركز مساعد المشرف العام على المركز للخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي.

وسيجري بموجب الاتفاقية التنسيق بين الجانبين بشأن إصدار التراخيص الداخلية للأشخاص الراغبين في تأسيس جمعيات أو مؤسسات أهلية تمارس نشاطًا خارج المملكة أو التي ترغب في أن يكون لها نشاطًا خارجيًا، والإشراف والمتابعة خارجيًا على نشاطات تلك الجمعيات أو المؤسسات الأهلية والحاصلة على التراخيص اللازمة، وتوثيق المساعدات الإغاثية والإنسانية والتنموية في مختلف منصات توثيق المساعدات المقدمة من المملكة وتزويد الوزارة بتقرير سنوي يوضح المساعدات المقدمة من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن رغبة الطرفين في العمل المشترك لتطوير خدمات الجمعيات والمؤسسات المقدمة في داخل وخارج المملكة والنهوض بالعمل الإنساني.

//انتهى//

17:41ت م

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