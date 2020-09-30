السعودية اليوم / مدير تعليم ينبع يفتتح معرض علمتني الأحياء ومركز تطوير



ينبع 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

افتتح مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم, معرض "علمتني الأحياء الأول"، الذي ينظمه قسم الإشراف التربوي، وتستضيفه ثانوية الملك عبدالعزيز بينبع البحر.

وأوضح رئيس قسم الإشراف التربوي معوض الذبياني أن المعرض يأتي ضمن إطار مبادرة "علمتني الأحياء" التي تقدم مجموعة من البرامج التعليمية على أيدي مشرفين ومعلمين خبراء ومتميزين لتنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلاب.

وبين أن المبادرة تضمنت عددا من الفعاليات أهمها الزيارات الميدانية لعدد من الجهات ذات العلاقة وتنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة مع التركيز على تفعيل وإبراز دور المختبر المدرسي في تنمية قدرات الطلاب وربط المادة بالتطبيقات الرقمية.

وفي ذات الجانب افتتح مدير التعليم مركز تطوير العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ( STEM ) المقام في المدرسة بمبادرة أيضاً قسم الإشرف التربوي الذي يهدف إلى تنمية التفكير الهندسي والناقد والإبداعي لدى الطلاب، كما يمكن الطالب والمعلم من مهارات القرن الحادي والعشرين، وينمي عادات العقل عن طريق الممارسة من خلال تعريض الطلاب لمشكلات حقيقية موجودة في المجتمع.

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17:22ت م

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