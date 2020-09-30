السعودية | خادم الحرمين الشريفين يوجه بإقامة صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:07 مساءً, 30 سبتمبر 2020 م المناطق - واس وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإقامة صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ بعد صلاة العشاء هذا اليوم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة.

وسأل خادم الحرمين الشريفين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان . إنا لله وإنا إليه راجعون.

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