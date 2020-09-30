شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار اليمن" ينفذ مشروعات تنموية في 7 قطاعات باليمن والان نبدء بالتفاصيل

تأتي مرحلة دراسة الاحتياجات في كافة محافظات اليمن التي ينفذ فيها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريعه التنموية، حول كافة القطاعات الحيوية، منها محافظة المهرة والتي نفذ فيها حزمة من المشاريع التنموية، في 7 قطاعات أساسية تمس الحياة اليومية للأهالي.

يقدم المركز السعودي لغسيل الكلى في الغيضة مايقارب 2000 جلسة شهرياً للمرضى من النساء والرجال والأطفال، بعد إنشاء وتجهيز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمركز؛ لإنهاء الضرر الذي يصيب مرضى الفشل الكلوي لضعف الخدمات المتوفرة، أو قطع مسافات طويلة للعلاج في المحافظات المجاورة.

وأنشأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 8 مدارس نموذجية جديدة بكافة مرافقها التعليمية واللاصفّية في محافظة المهرة، والمرافق الخاصة بالكادر التعليمي، والتي بدأت مطلع الأسابيع الماضية فترة تسجيل الطلاب والطالبات للالتحاق بها؛ إضافةً لتوفير حافلات نقل مدرسي.

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وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دفعة منحة المشتقات النفطية للعام الثالث على التوالي في محافظة المهرة؛ لتشغيل مولدات محطات الكهرباء والمرافق الحيوية.

ولمعالجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء في المهرة، واستدامة عمل الخدمات الأساسية في المرافق الطبية والتجارية والسكنية؛ عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تحسين شبكة الغيضة وتوريد وتركيب 10 مولدات كهربائية لمحطة المديرية بقوة اجمالية 12 ميجا واط.

تستند المجتمعات الريفية والساحلية في محافظة المهرة على حرفة الزراعة والصيد في كسب الرزق بشكل أساسي؛ بعد دراسة الاحتياج، عمل البرنامج السعوديلتنمية وإعماراليمن على دعم المزارعين بتوفير البيوت المحمية، وزراعة الأراضي، وتوريد المعدات الزراعية، وتوزيع قوارب الصيد بمحركاتها.

يعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تحسين البنية التحتية لمطار الغيضة في محافظة المهرة وتطوير أنظمة الملاحة لتوائم معايير الملاحة الدولية، إضافةً لتحقيق أعلى مستويات السلامة عبر إعادة تأهيل المباني الرئيسية والخدمات العامة المقدمة في المطار.