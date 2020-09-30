شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل لمديرية مكافحة المخدرات برتبة (جندي أول - جندي) والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة ( جندي أول - جندي ) للرجال. وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة ( أبشر - التوظيف ) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 17 / 2 / 1442هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 21 / 2 / 1442هـ على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs .

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