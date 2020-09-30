شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه الملك.. صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد في الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

صدر توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بإقامة صلاة الميت الغائب على سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -رحمه الله- بالحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء.

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