شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​عبر "اعتمرنا ".. تفعيل الخطة الأولى لأداء العمرة والان نبدء بالتفاصيل

قال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة: أن الوزارة فعَّلت الخطة الأولى لأداء العمرة. وأكد أنه في المرحلة الأولى سيُصرّح لأداء العمرة من خلال تطبيق "اعتمرنا"، وبعد ذلك ستُصدر تصاريح أخرى بشكل تدريجي.

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