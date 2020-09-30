شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الحالات الحرجة انخفضت دون الألف حالة وهو أمر مبشر بخير والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث وزارة الصحة: نستطيع الوقاية من الإنفلونزا الموسمية بإذن الله، اللقاحات والتطعيمات موجودة في جميع المراكز الصحية، وهي آمنة ومهمة لجميع أفراد المجتمع، ويستثنى من ذلك من يعاني من حساسية (البيض)، أو من لا يتجاوز عمره 6 أشهر.

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