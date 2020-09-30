واشنطن تفرض عقوبات تتعلق بسوريا تشمل 6 أفراد و13 كيانا المزيد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على سوريا، تستهدف 6 أفراد و13 كيانا بموجب قانون قيصر.

واستهدفت العقوبات كلا من رئيس مديرية المخابرات العامة السورية وحاكم مصرف سوريا المركزي ورجل أعمال سوري قالت وزارة الخزانة إنه مرتبط بحكومة الأسد.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان "من يواصلون الوقوف بجانب نظام بشار الأسد يزيدون من فساده وانتهاكاته لحقوق الإنسان".

وأضاف منوتشين "الولايات المتحدة ستواصل توظيف كل أدواتها وسلطاتها لتستهدف أموال أي شخص يستفيد من نظام الأسد أو يسهل انتهاكاته ضد الشعب السوري".

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وفي يونيو/حزيران الماضي، دخل قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم "قيصر" حيز التنفيذ، ليشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية مع النظام السوري.

ويضرب القانون الأنشطة المصرفية والتجارية لدمشق ويوسع نطاق امتداده إلى دول الجوار وأوروبا ممن حافظوا على روابط اقتصادية مع سوريا.

ونددت دمشق بالقانون وقالت إنه سيفاقم معاناة المدنيين في ظل اقتصاد مستنزف، من جانب آخر أكدت واشنطن أن القانون القاضي بتشديد العقوبات على سوريا، "لا يتعارض" مع المساعدات الإنسانية للسوريين.

وتشترط واشنطن لرفع العقوبات، وفق القانون، إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي "جرائم الحرب" ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.