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وفاة سائق وايت في حادث سقوط بعقبة المعلك برجال ألمع
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - رجال ألمع
توفي سائق وايت مياه بعد سقوط مركبته وانقلابها بعقبة المعلك في رجال ألمع.
وتشير المعلومات الأولية التي توصلت لها “متابعات الخليج 365” حتى الآن إلى أن الحادث وقع هذا اليوم على طريق عقبة المعلك بمحافظة رجال ألمع طريق حسوة، حيث باشرت الجهات الأمنية الحادث فور وقوعه.
وقد أدى خروج السائق عن الطريق إلى انزلاق الوايت وانقلابها مما أسفر عن وفاته في الحال.
وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل حال ورودها من الجهات المختصة.
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