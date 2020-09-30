متحدث الصحة: الحالات الحرجة دون الـ 1000 حالة

2020-09-30

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تراجع الحالات الحرجة لمصابي كورونا كما كشف عن تسجيل 418 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (334605) حالة، من بينها (10683) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (993) حالة حرجة.

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تراجع الحالات الحرجة

وأبان العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, بمشاركة وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز عبدالرحيم وزان, أن الحالات الحرجة انخفضت دون الألف حالة -ولله الحمد, مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (319154) حالة بإضافة (612) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4768) حالة، بإضافة (29) حالة وفاة جديدة, فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (6491493) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (47320) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أعراض الإنفلونزا الموسمية

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن أعراض الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا تتشابه، وعند الشعور بالأعراض التوجَّه لأحد المراكز الموجودة للتأكد دون الحصول على موعد, مبيناً أن اللقاحات والتطعيمات موجودة في جميع المراكز الصحية، وهي آمنة ومهمة لجميع أفراد المجتمع، ويستثنى من ذلك من يعاني من حساسية (البيض)، أو من لا يتجاوز عمره 6 أشهر.

وأشار إلى بعض المفاهيم الخاطئة عن الإنفلونزا الموسمية بأنها ليست خطرة، وأن الأعشاب والخلطات تُغني عن التطعيمات، وأن اللقاح يؤخذ لمرة واحدة في العمر، وأنه يسبب مضاعفات خطيرة جداً.



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