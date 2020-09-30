متحدث الصحة : تطعيمات الإنفلونزا الموسمية آمنة ولا تحتاج حجز موعد

2020-09-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتشابه مع أعراض فيروس كورونا المستجد، داعيًا من يشعر بأي من هذه الأعراض إلى المسارعة في زيارة مراكز الفحص للتأكد من الحالة وعدم الإهمال مهما كانت الظروف.

لقاح الإنفلونزا الموسمية

وقال متحدث الصحة : نستطيع الوقاية من الإنفلونزا الموسمية بإذن الله، فاللقاحات والتطعيمات موجودة في جميع المراكز الصحية، وهي آمنة ومهمة لجميع أفراد المجتمع، ويستثنى من ذلك من يعاني من حساسية (البيض)، أو من لا يتجاوز عمره 6 أشهر.

وأضاف أنه بإمكان الجميع الحصول على تطعيمات الإنفلونزا الموسمية دون الحصول على موعد.

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ولفت العبدالعالي إلى أن فحوصات كورونا في المملكة بلغت 6.491.493 فحصًا مخبريًا دقيقًا، مشيرًا إلى أن الحالات الحرجة انخفضت دون الألف حالة -ولله الحمد- وهو أمر مبشر بخير.

إصابات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (612) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (319154) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10683) حالة من بينها (993) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (334605) حالات، توفي منهم (4768) حالة.



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