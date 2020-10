10 فوائد صحية مذهلة لتناول الكبد

2020-09-30

تعتبر اللحوم واحدة من أكثر الأطعمة الصحية والمغذيات التي يمكن للفرد تناولها، ومنها عضو الكبد، وأحد الأسباب التي تجعله طعامًا غير شائع في العديد من الثقافات لاسيما الغربية هو الاعتقاد الخاطئ بأنه يحمل السموم وبالتالي يكون غير صحي.

وبحسب موقع Daily Health Post فإن الكبد لا يحتوي على أي سموم أكثر من باقي أعضاء الجسم، مضيفًا أن هذا العضو وظيفته هي إخراج السموم لا تخزينها، وبالتالي تكون صحة الحيوان من صحة الكبد، وإذا رفضته لأنه يحتوي على السموم فعليك عدم تناول الحيوان نفسه.

الفوائد الصحية للكبد

1- يحتوي الكبد على كمية وفيرة من الحديد المفيد للجسم.

2- يعتبر مصدرًا رائعًا لفيتامين A.

3- يضم جميع فئات فيتامين B وخاصة B12.

4- مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة.

5- أحد أفضل مصادر حمض الفوليك.

6- يحتوي على عناصر مفيدة أخرى مثل النحاس والزنك والكروم.

7- يحتوي ويحفز إنتاج الكوليسترول الجيد.

8- يفضل الرياضيون ولاعبو كمال الأجسام تناوله لأنه يكافح التعب والإرهاق.

9- يحتوي على عنصر CoQ10 وهو عنصر غذائي مهم بشكل خاص لوظائف القلب والأوعية الدموية.

10- يعمل كمضاد للإجهاد، لكن العلماء لم يستطيعوا تحديد السبب بدقة.

تجربة مثيرة لتأثير الكبد على الإرهاق

وفي هذا الشأن أُجريت دراسة من قبل الطبيب بنجامين إرشوف، نُشرت في مجلة The Society for Experimental Biology and Medicine، قسم فيها مجموعة من الفئران إلى 3 مجموعات.

المجموعة الأولى تناولت نظامًا غذائيًا أساسيًا مدعمًا بـ 11 نوعًا من الفيتامينات، والثانية تناولت نفس النظام الغذائي مع كمية إضافية من فيتامين B المركب، والثالثة تناولت أيضًا نفس النظام لكن زاد عليه 10% من مسحوق كبد.

وبعد عدة أسابيع، وُضعت الحيوانات واحدة تلو الأخرى في أسطوانة من الماء البارد بحيث لا يمكنها الخروج منها، ووجد الفريق البحثي أن المجموعة الأولى سبحت لمتوسط 13.3 دقيقة قبل الاستسلام، أما المجموعة الثانية فقد سبحت بمعدل 13.4 دقيقة وتمكنت المجموعة الأخيرة من تسجيل نتيجة مدهشة إذ سبح ثلاثة منها لمدة 63 و 83 و 87 دقيقة.

وتوصل العلماء إلى أن الكبد يحتوي على عامل ما مضاد للإرهاق لكنهم لم يتمكنوا من وضع أيديهم عليه بدقة.

أي أنواع الكبد أفضل للشراء؟

يذهب الكثيرون لشراء كبد البقر أو كبد الدجاج، ولكن كبد العجل الصغير هو الأكثر تفضيلًا، وهو الأكثر صحة وإفادة للجسم أيضًا.

ولفت موقع Daily Health Post إلى أنه من المهم اختيار اللحوم التي تمت تربيتها في بيئة صحية خالية من أي ملوثات سامة والتي تم تغذيتها على العشب، وإذا كنت غير قادر على تحديد مصدر اللحم، فإن لحم العجل هو أفضل رهان لك، متابعًا أن هناك دراسة أجراها باحثون في باكستان عام 2004 دعمت فكرة أن لحم العجل هو الأكثر صحة في الماشية.

