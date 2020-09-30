السعودية | الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح في الحرمين

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح في الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الراحل في الحرمين بعد صلاة العشاء.

ووري جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثرى، اليوم الأربعاء، في مقبرة الصليبيخات.

وقبل ذلك أدى جموع المصلين، صلاة الجنازة على الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، يتقدمهم الشيخ نواف الصباح أمير دولة الكويت، وذلك بعد أن وصل جثمان أمير الكويت الراحل إلى جامع بلال بن رباح للصلاة عليه.

وكان جثمان الشيخ صباح الذي وافته المنية أمس، قد وصل اليوم الأربعاء، إلى مطار الكويت على متن الطائرة الأميرية الكويتية قادمة من الولايات المتحدة الأميركية.