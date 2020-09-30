، العراق يتعهّد بحماية البعثات الدبلوماسية على أراضيه ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الكاظمي" أكد الحرص على حصر السلاح بيد الدولة

تعهد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، في لقاء مع 25 من السفراء والقائمين بالأعمال الأجانب، اليوم (الأربعاء)، بأن تحمي بلاده البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وذلك بعدما حذرت واشنطن من أنها قد تغلق سفارتها في بغداد.

وذكر مكتب "الكاظمي" في بيان أوردته "رويترز" أنه أكد في لقاء مع المبعوثين حرص العراق على فرض سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، وحماية البعثات والمقرات الدبلوماسية".

وبيّن أن مرتكبي الاعتداءات على أمن البعثات الدبلوماسية يسعون إلى زعزعة استقرار العراق، وتخريب علاقاته الإقليمية والدولية.

من جهتهم عبر الدبلوماسيون الـ25 في بيان مشترك، عن قلقهم البالغ إزاء ارتفاع أعداد وتطور الهجمات ضد المؤسسات الدبلوماسية في العراق.

ورحّب السفراء بالإجراءات التي اتخذها "الكاظمي" وحكومته لمعالجة هذه المخاوف.