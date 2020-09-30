- 1/3
- 2/3
- 3/3
نشرت وزارة دفاع أذربيجان، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر ضربة صاروخية تم توجيهها من طائرة مسيرة إلى شاحنة تابعة للقوات الأرمنية في إقليم قره باغ.
وأعلنت الوزارة أن العملية جرت بالقرب من جبهة المواجهة بين طرفي النزاع في قره باغ، حيث استهدفت الضربة الصاروخية الشاحنة أثناء قيام مجموعة من الجنود الأرمن بتفريغها.
ومنذ يوم الأحد الماضي، تجري في جنوب القوقاز معارك عنيفة بين جيش أذربيجان والقوات التابعة لـ "قره باغ" غير المعترف بها، والتي تدعمها أرمينيا.
"الدفاع الأذربيجانية" تنشر فيديو لتدمير شاحنة أثناء قيام جنود أرمن بتفريغهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-30
نشرت وزارة دفاع أذربيجان، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر ضربة صاروخية تم توجيهها من طائرة مسيرة إلى شاحنة تابعة للقوات الأرمنية في إقليم قره باغ.
وأعلنت الوزارة أن العملية جرت بالقرب من جبهة المواجهة بين طرفي النزاع في قره باغ، حيث استهدفت الضربة الصاروخية الشاحنة أثناء قيام مجموعة من الجنود الأرمن بتفريغها.
ومنذ يوم الأحد الماضي، تجري في جنوب القوقاز معارك عنيفة بين جيش أذربيجان والقوات التابعة لـ "قره باغ" غير المعترف بها، والتي تدعمها أرمينيا.
30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
04:20 PM
بالقرب من جبهة المواجهة بين طرفي النزاع في قره باغ
نشرت وزارة دفاع أذربيجان، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر ضربة صاروخية تم توجيهها من طائرة مسيرة إلى شاحنة تابعة للقوات الأرمنية في إقليم قره باغ.
وأعلنت الوزارة أن العملية جرت بالقرب من جبهة المواجهة بين طرفي النزاع في قره باغ، حيث استهدفت الضربة الصاروخية الشاحنة أثناء قيام مجموعة من الجنود الأرمن بتفريغها.
ومنذ يوم الأحد الماضي، تجري في جنوب القوقاز معارك عنيفة بين جيش أذربيجان والقوات التابعة لـ "قره باغ" غير المعترف بها، والتي تدعمها أرمينيا.
، "الدفاع الأذربيجانية" تنشر فيديو لتدمير شاحنة أثناء قيام جنود أرمن بتفريغها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "الدفاع الأذربيجانية" تنشر فيديو لتدمير شاحنة أثناء قيام جنود أرمن بتفريغها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.