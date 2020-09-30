محمد بن مسعود - الدمام - بالقرب من جبهة المواجهة بين طرفي النزاع في قره باغ نشرت وزارة دفاع أذربيجان، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر ضربة صاروخية تم توجيهها من طائرة مسيرة إلى شاحنة تابعة للقوات الأرمنية في إقليم قره باغ.

وأعلنت الوزارة أن العملية جرت بالقرب من جبهة المواجهة بين طرفي النزاع في قره باغ، حيث استهدفت الضربة الصاروخية الشاحنة أثناء قيام مجموعة من الجنود الأرمن بتفريغها.

ومنذ يوم الأحد الماضي، تجري في جنوب القوقاز معارك عنيفة بين جيش أذربيجان والقوات التابعة لـ "قره باغ" غير المعترف بها، والتي تدعمها أرمينيا.

"الدفاع الأذربيجانية" تنشر فيديو لتدمير شاحنة أثناء قيام جنود أرمن بتفريغها صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-30 نشرت وزارة دفاع أذربيجان، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر ضربة صاروخية تم توجيهها من طائرة مسيرة إلى شاحنة تابعة للقوات الأرمنية في إقليم قره باغ.

وأعلنت الوزارة أن العملية جرت بالقرب من جبهة المواجهة بين طرفي النزاع في قره باغ، حيث استهدفت الضربة الصاروخية الشاحنة أثناء قيام مجموعة من الجنود الأرمن بتفريغها.

ومنذ يوم الأحد الماضي، تجري في جنوب القوقاز معارك عنيفة بين جيش أذربيجان والقوات التابعة لـ "قره باغ" غير المعترف بها، والتي تدعمها أرمينيا. 30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 Advertisements 04:20 PM بالقرب من جبهة المواجهة بين طرفي النزاع في قره باغ بالقرب من جبهة المواجهة بين طرفي النزاع في قره باغ نشرت وزارة دفاع أذربيجان، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر ضربة صاروخية تم توجيهها من طائرة مسيرة إلى شاحنة تابعة للقوات الأرمنية في إقليم قره باغ.

وأعلنت الوزارة أن العملية جرت بالقرب من جبهة المواجهة بين طرفي النزاع في قره باغ، حيث استهدفت الضربة الصاروخية الشاحنة أثناء قيام مجموعة من الجنود الأرمن بتفريغها.

ومنذ يوم الأحد الماضي، تجري في جنوب القوقاز معارك عنيفة بين جيش أذربيجان والقوات التابعة لـ "قره باغ" غير المعترف بها، والتي تدعمها أرمينيا.

، "الدفاع الأذربيجانية" تنشر فيديو لتدمير شاحنة أثناء قيام جنود أرمن بتفريغها ،

المصدر : الخليج 365

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