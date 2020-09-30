محمد بن مسعود - الدمام - لمدة ثلاثة أیام أعلنت السفارة الكویتیة في بغداد، الیوم الأربعاء، فتح سجل للتعازي في وفاة الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت السفارة في بیان لها: إن السجل سیبقى مفتوحا لمدة ثلاثة أیام.

واستقبلت السفارة الیوم عددا من المعزین من كبار المسؤولین العراقیین وبینھم الأمین العام لمجلس النواب وممثلو عدد من السفارات والھیئات الدبلوماسیة المعتمدة في العراق. السفارة الكويتية في بغداد تفتح سجلاً للتعازي بوفاة الشيخ "الصباح" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-30 أعلنت السفارة الكویتیة في بغداد، الیوم الأربعاء، فتح سجل للتعازي في وفاة الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت السفارة في بیان لها: إن السجل سیبقى مفتوحا لمدة ثلاثة أیام.

واستقبلت السفارة الیوم عددا من المعزین من كبار المسؤولین العراقیین وبینھم الأمین العام لمجلس النواب وممثلو عدد من السفارات والھیئات الدبلوماسیة المعتمدة في العراق. 30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 Advertisements 04:10 PM لمدة ثلاثة أیام لمدة ثلاثة أیام أعلنت السفارة الكویتیة في بغداد، الیوم الأربعاء، فتح سجل للتعازي في وفاة الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت السفارة في بیان لها: إن السجل سیبقى مفتوحا لمدة ثلاثة أیام.

واستقبلت السفارة الیوم عددا من المعزین من كبار المسؤولین العراقیین وبینھم الأمین العام لمجلس النواب وممثلو عدد من السفارات والھیئات الدبلوماسیة المعتمدة في العراق. ، السفارة الكويتية في بغداد تفتح سجلاً للتعازي بوفاة الشيخ "الصباح" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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