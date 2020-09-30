، مصر.. الحكم بإعدام 6 أعضاء بخلية إرهابية ،

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قضت محكمة جنايات الزقازيق في مصر، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقا لستة من أعضاء خلية إرهابية مكونة من 13 فردًا "لقيامهم بقتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة".
وكانت هيئة المحكمة قد قررت "إحالة أوراق المتهمين من السابع إلى الثاني عشر إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم، كما "عاقبت المحكمة المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن المشدد 5 سنوات للمتهم الثالث عشر".
جدير بالذكر أن أحداث القضية تعود لشهر يناير من عام 2016، بدائرة مركز أبوكبير وفاقوس، عندما أحالت النيابة العامة خلية إرهابية مكونة من 13 فردًا، على خلفية قيامهم بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وتولى المتهمون من الأول إلى الثالث قيادة وزعامة الخلية، وحاولوا بالقوة والعنف والتهديد والترويع من خلال الأعمال الإرهابية قلب نظام الحكم، وتنفيذ أغراض تنظيم الإخوان.محكمة جنايات الزقازيق مصر
مصر.. الحكم بإعدام 6 أعضاء بخلية إرهابيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-30
قضت محكمة جنايات الزقازيق في مصر، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقا لستة من أعضاء خلية إرهابية مكونة من 13 فردًا "لقيامهم بقتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة".
وكانت هيئة المحكمة قد قررت "إحالة أوراق المتهمين من السابع إلى الثاني عشر إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم، كما "عاقبت المحكمة المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن المشدد 5 سنوات للمتهم الثالث عشر".
جدير بالذكر أن أحداث القضية تعود لشهر يناير من عام 2016، بدائرة مركز أبوكبير وفاقوس، عندما أحالت النيابة العامة خلية إرهابية مكونة من 13 فردًا، على خلفية قيامهم بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وتولى المتهمون من الأول إلى الثالث قيادة وزعامة الخلية، وحاولوا بالقوة والعنف والتهديد والترويع من خلال الأعمال الإرهابية قلب نظام الحكم، وتنفيذ أغراض تنظيم الإخوان.
30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
03:46 PM
بعد الإدانة بقتل والشروع في قتل رجال شرطة
قضت محكمة جنايات الزقازيق في مصر، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقا لستة من أعضاء خلية إرهابية مكونة من 13 فردًا "لقيامهم بقتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة".
وكانت هيئة المحكمة قد قررت "إحالة أوراق المتهمين من السابع إلى الثاني عشر إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم، كما "عاقبت المحكمة المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن المشدد 5 سنوات للمتهم الثالث عشر".
جدير بالذكر أن أحداث القضية تعود لشهر يناير من عام 2016، بدائرة مركز أبوكبير وفاقوس، عندما أحالت النيابة العامة خلية إرهابية مكونة من 13 فردًا، على خلفية قيامهم بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وتولى المتهمون من الأول إلى الثالث قيادة وزعامة الخلية، وحاولوا بالقوة والعنف والتهديد والترويع من خلال الأعمال الإرهابية قلب نظام الحكم، وتنفيذ أغراض تنظيم الإخوان.
، مصر.. الحكم بإعدام 6 أعضاء بخلية إرهابية ،
المصدر : الخليج 365
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