محمد بن مسعود - الدمام - 30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 05:35 PM 1776 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية الأردن تسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس الأردن تسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس كورونا سجلت الأردن 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11825 إصابة.

وقال وزير الصحة الاردني الدكتور سعد جابر؛ إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 11 أردنيا قادمين من الخارج، و1765 حالة محلية، مشيرا إلى تسجيل 130 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4631 حالة، كما سُجلت 4 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 61 حالة. الكلمات المفتاحية ، الأردن تسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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