محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 362981 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 59 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9181، فيما تم تسجيل 3385 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 292197 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 61603؛ منهم 550 يرقدون في العناية المركزة. فيروس كورونا الجديد العراق: 4691 إصابة جديدة و59 وفاة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-30 سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 362981 إصابة. Advertisements وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 59 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9181، فيما تم تسجيل 3385 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 292197 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 61603؛ منهم 550 يرقدون في العناية المركزة. 30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 05:30 PM خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 362981 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 59 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9181، فيما تم تسجيل 3385 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 292197 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 61603؛ منهم 550 يرقدون في العناية المركزة. ، العراق: 4691 إصابة جديدة و59 وفاة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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