شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: الإنفلونزا الموسمية خطيرة ولقاحاتها تتوفر في جميع المراكز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد متحدث الصحة محمد العبدالعالي على أهمية مراعاة الاجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة

ولفت إلى خطورة الانفلونزا الموسمية قائلا: "من المفاهيم الخاطئة عن الإنفلونزا الموسمية أنها ليست خطرة، وأن الأعشاب والخلطات تُغني عن التطعيمات، وأن اللقاح يؤخذ لمرة واحدة في العمر، وأنه يسبب مضاعفات خطيرة جداً.".

كما أعلن عن توفر اللقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية في جميع المراكز الصحية.