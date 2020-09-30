شكرا لمتابعة خبر عن أمانة حائل تكشف حقيقة وجود بعض أسماء ممنوحين لديهم قطع متجاورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): أصدرت أمانة منطقة حائل، بيانا توضيحيا بشأن ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي حيال وجود بعض أسماء ممنوحين لديهم قطع متجاورة. أصدرت أمانة منطقة حائل، بيانا توضيحيا بشأن ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي حيال وجود بعض أسماء ممنوحين لديهم قطع متجاورة. وذكرت الأمانة أن الأرقام المعلنة هي أرقام تسلسل وارد المنح بالأمانة، وليست أرقام القطع. وأضافت أن التوزيع تم بالقرعة العلنية الإلكترونية ونتائج القرعة لهذه الأسماء متباعدة.

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