شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يصف عدم الالتزام في بيئة العمل بـ «الأمر الخطير» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي ، عدم الالتزام في بيئة العمل ، وعدم اتباع الإجراءات الإحترازية، وعدم ارتداء الكمامة وغيرها، بأننا ننصح بالإبتعاد عن هذا الأمر الخطير.

ونصح العبدالعالي أصحاب العمل والمسؤولين بالمواقع بأن يكون هناك ضباط للسلامة ومتابعتها بشكل دائم، بل ومحاسبة من يقوم بتلك التصرفات لأنه يعرض نفسه والآخرين للخطر بسبب هذة التصرفات الغير مسؤولة.