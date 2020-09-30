خادم الحرمين يوجه بأداء صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد بالحرمين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، بإقامة صلاة الميت الغائب على سمو الشيخ صباح الجابر الصباح "رحمه الله" بالحرمين الشريفين، بعد صلاة العشاء. وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، بإقامة صلاة الميت الغائب على سمو الشيخ صباح الجابر الصباح "رحمه الله" بالحرمين الشريفين، بعد صلاة العشاء. وأدى الكويتيون، اليوم الأربعاء، صلاة الجنازة على الشيخ صباح الذي وافته المنية أمس الثلاثاء في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

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