شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩ الجديد (كوفيد19). أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩ الجديد (كوفيد19). وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن وتسجيل 612 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 319,154 حالة؛ فضلًا عن تسجيل 29 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4768 حالة.

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