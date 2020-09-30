خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية تهنئة للشيخ نواف الأحمد الجابر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح –رحمه الله– كما هنأ سموه بتوليه مقاليد الحكم في بلاده.

وقال الملك المفدى: «تلقينا بأسى بالغ، نبأ وفاة المغفور له –بإذن الله– الأخ العزيز صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح –رحمه الله– الذي فقدنا بوفاته أخًا عزيزًا، وصديقًا وفيًّا خدم بلاده وأمته بكل إخلاص، وساهم –رحمه الله– فيما يخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وندعو الله العلي القدير أن يتغمد أخانا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وشعب دولة الكويت الشقيق الصبر والسلوان».

وأضاف: «إننا إذ نعزيكم ونعزي أنفسنا في فقيدنا، لنقدم لسموكم ولشعب دولة الكويت الشقيق أحر التعازي وصادق المواساة، مؤكدين لسموكم ولشعب دولة الكويت الشقيق وقوفنا معكم في هذه الظروف، وأن المملكة والكويت على مر التاريخ تربطهما أواصر راسخة من العلاقات الثنائية المتميزة ومصير مشترك واحد».

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وتابع: «نهنئكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، سائلين المولى –جل وعلا– أن يوفق سموكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة الكويت وشعبها الشقيق، متمنين للكويت مزيدًا من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار».

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