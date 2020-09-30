الجوازات السعودية: تمديد التأشيرة عن طريق «أبشر» بشرطين

حددت المديرية العامة للجوازات شرطين لإتمام تمديد التأشيرة عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ7 أيام.

جاء ذلك ردًّا من الجوازات على استفسار عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر» مفاده: «تأشيرة زيارة زوجتي تنتهي بتاريخ ٨/١١/٢٠٢٠ في أبشر، وتاريخ نهاية التأشيرة في الجواز ٢٥/١١/٢٠٢٠، هل يمكن تمديد التأشيرة عن طريق أبشر ؟».

وأجابت الجوازات: «يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ٧ أيام ويشترط سداد الرسوم ووجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء».

وكانت المديرية العامة للجوازات أتاحت السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين (الأزواج أو الزوجات، والأبناء، والبنات) والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم، الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرةً.

وأوضحت الجوازات أن هذا يأتي إنفاذًا للتوجيهات الكريمة القاضية بذلك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.

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وبينت المديرية العامة للجوازات أنه يتعين على المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية؛ إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صلة القرابة للمرافقين معهم (من غير السعوديين) للحصول على الموافقة المسبقة قبل وصولهم إلى المنفذ، من خلال الدخول على منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية ثم خدماتي - الخدمات العامة - الرسائل والطلبات - الجوازات – طلب قدوم المرافقين - اختيار أحد منافذ القدوم (الخفجي، أو الرقعي، أو البطحاء، أو جسر الملك فهد)؛ وذلك في المرحلة الأولى، مشيرةً إلى أنه ستتم إضافة بقية المنافذ البرية في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

وأكدت الجوازات، ضرورة إحضار شهادة فحص PCR (لغير السعوديين) بنتيجة سلبية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ولا يكون قد مضى عليها أكثر من 48 ساعة.

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