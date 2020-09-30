الارشيف / اخبار السعوديه

اجتماع اللجنة التنفيذية لعودة العمرة تدريجيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اجتماع اللجنة التنفيذية لعودة العمرة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس الجديد كوفيد 19. واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولي الجهات ذات العلاقة إلى شرح عن الخطة قدّمه قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد الأحمدي، حيث روعي في الخطة التي سيتم البدء في تنفيذها بالتزامن مع عودة العمرة الأحد المقبل، اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة بما يوفير أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام ويحفظ صحتهم وسلامتهم بإذن الله. وستكون عودة العمرة تدريجياً.

مراحل العودة

المرحلة الأولى: السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/ اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام

المرحلة الثانية: سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 75% (15 ألف معتمر/ اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام

المرحلة الثالثة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020م، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ / اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع اللجنة التنفيذية لعودة العمرة تدريجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا