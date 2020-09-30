اجتماع اللجنة التنفيذية لعودة العمرة تدريجيا

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اجتماع اللجنة التنفيذية لعودة العمرة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19. واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولي الجهات ذات العلاقة إلى شرح عن الخطة قدّمه قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد الأحمدي، حيث روعي في الخطة التي سيتم البدء في تنفيذها بالتزامن مع عودة العمرة الأحد المقبل، اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة بما يوفير أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام ويحفظ صحتهم وسلامتهم بإذن الله. وستكون عودة العمرة تدريجياً.

مراحل العودة

المرحلة الأولى: السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/ اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام

المرحلة الثانية: سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 75% (15 ألف معتمر/ اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام

المرحلة الثالثة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020م، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ / اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.