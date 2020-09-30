"الشورى" يوجه بإلزام الصيدليات بضوابط لصرف الأدوية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة بإلزام الصيدليات بضوابط لصرف الأدوية . وجه مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة بإلزام الصيدليات بضوابط لصرف الأدوية . وأكد الشورى على ضرورة إلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج. كما وجه الشورى بإلزام شركات ومصانع الأدوية باشتراطات تغليف أقراص الدواء بالتغليف الآمن للأطفال ، بجانب مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية وتفنيد فوائدها وأضرارها على صحة الإنسان . وطالب الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع نظام للدراسات السريرية بما يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى وضمان سلامتهم.

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