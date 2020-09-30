شكرا لمتابعة خبر عن التصرف النظامي الأنسب في حالة توقيع مخالفة مرورية بالخطأ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن التصرف النظامي الأنسب في حالة توقيع محالفة بالخطأ، ورفض الاعتراض المقدم من قائد المركبة على ذلك.

ووجه الأحد الأشخاص، استفسارًا إلى المرور، قائلًا: " تم تسجيل مخالفة تظليل مركبة على سيارتي في منطقة حريملاء، رغم أني لم أذهب إلى هناك أبدًا، وتم الاطلاع على الصورة المرفقة في حسابي في أبشر، وتبين أن صورة السيارة ليست سيارتي".

وأضاف: " وتم تقديم اعتراض عليها مع شرح الأسباب بوضوح وقوبل بالرفض، وتم حذف صورة السيارة من المخالفة "؛ ليجيب «المرور» مؤكدًا بأن قائد المركبة -في هذه الحالة- عليه الاعتراض عن طريق حسابه في بوابة أبشر.