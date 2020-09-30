«الشورى» يعلن موافقته على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرشين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن مجلس الشورى، قبل قليل، عن موافقته على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش حسب جسامة الجريمة. أعلن مجلس الشورى، قبل قليل، عن موافقته على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش حسب جسامة الجريمة. وكان المجلس قد صوّت في جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء، على الملف المحال له من مجلس الوزراء، بإدراج عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة وتأثيرها؛ على أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

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