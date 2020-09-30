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79 عضو بالشورى يصوتون على توصية بشأن تخصيص مسارات للدراجات بالمماشي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أقر مجلس الشورى مؤخرا، توصية بضرورة الارتقاء بالاهتمام بحركة المشاة والدراجات الهوائية، حيث صوت 79 عضوا على ذلك، من خلال تخصيص مسارات للدراجات بالمماشي.

وجاءت توصية مشتركة للواء الدكتور عبدالله السعدون ولينا آل معينا مقدمة أيضا إلى لجنة الحج والإسكان والخدمات، تطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة تخصيص مسارات للدراجات الهوائية والمشاة، مشابهة للتوصية المقرة للدكتور طارق فدعق، تطالب بالارتقاء والاهتمام بحركة المشاة والدراجات الهوائية، بحسب الوطن.

ويذكر أن المشي أكثر يمارسها المجتمع في المملكة تليها رياضة ركوب الدراجة الهوائية، حسب إحصائية صادرة عن اتحاد للجميع ، لذا لا بد من تخصيص مسارات للدراجات الهوائية لتجنب الارتطامات والاصطدامات بالمشاة أو ممارسي رياضة المشي في مماشي المملكة، وما فيها من مخاطر على الناس.

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