شكرا لمتابعة خبر عن القضاء يستعيد 70 ألف ريال حولها مواطن إلى آخر بالخطأ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وقع مواطن في مشكلة كبيرة حينما قام بتحويل مبلغ قدره 70 ألف ريال، إلى آخر لا يعرفه، الذي أقر بدخول المبلغ إلى حسابه دون علمه؛ إلا أنه قام بردّ 20 ألف ريال من المبلغ إلى صاحب التحويل، وأنكر علمه بباقي المبلغ.

وفي السياق نفسه، أوضح المدعى عليه إنه فور استلامه التحويل، قام بتحويل مبلغ 20 ألف ريال إلى أخيه؛ لذلك أعادها، ولكن باقي المبالغ خرجت من حسابه دون علمه أو تصرف منه، ولا يعلم عنها أو عن أصحابها وكيف وصلت لحسابه أو كيف خرجت منه.

وأصدرت إحدى المحاكم العامة في المملكة، حكمًا بإلزام المُدّعى عليه بإعادة المبلغ الذي دخل إلى حسابه بطريق الخطأ وقدره 50 ألف ريال، خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ؛ وإلا تطبق في حقه العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته.