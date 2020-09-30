شكرا لمتابعة خبر عن مديرو العموم بالأمر بالمعروف يقفون ميدانياً على تنفيذ حملة (الصلاة نور) بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

قام مديرو العموم بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجولة ميدانية على نطاق عمل عدد من المراكز الإشرافية التابعة لهيئة مدينة الرياض للوقوف ميدانياً على تنفيذ حملة “الصلاة نور”، التي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة. وافتتحها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

حيث قام فضيلة مدير عام الإدارة العامة للتوجيه الشيخ محمد بن صالح العصيمي بجولة في نطاق عمل المركز الإشرافي شرق ١ و شرق ٢ والتنبيه لصلاتي المغرب والعشاء.

كما قام فضيلة مدير عام الإدارة العامة للتوعية الشيخ أسامه العمري بجولة في نطاق عمل المركز الإشرافي جنوب١ و جنوب ٢ والتنبيه لصلاتي المغرب والعشاء.

كما قام فضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الميدانية الشيخ خلف الشمري بجولة في نطاق عمل المركز الإشرافي شرق١ وشرق ٢ والتنبيه لصلاتي المغرب والعشاء.

كما قام فضيلة مدير عام الإدارة العامة للبرامج الوقائية الشيخ سلطان العتيبي بجولة في نطاق عمل المركز الإشرافي وسط١ ووسط ٢ والتنبيه لصلاتي المغرب والعشاء.

كما قام فضيلة مدير عام العمليات الشيخ ابراهيم عسيري بجولة في نطاق عمل المركز الإشرافي غرب١ و غرب ٢ والتنبيه لصلاتي المغرب والعشاء.

كما قام فضيلة الآمر العام المناوب الشيخ موسى الموسى بجولة في نطاق عمل المركز الإشرافي غرب١ و غرب ٢ والتنبيه لصلاتي المغرب والعشاء.

الجدير بالذكر بأن هذه الحملة تهدف إلى بيان مكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

وقد كثف فرع منطقة الرياض الدوريات الميدانية والتوعوية لمواكبة هذه الحملة المباركة، التي تجسد عناية قيادتنا الرشيدة بشعائر الدين الظاهرة، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الذي قام بالعناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير ، ومن ذلك تعظيم شأن فريضة الصلاة وإقامتها.

وقد رافقهم أصحاب الفضيلة مديري العموم أثناء الجولة، وعدد من مسؤولي الفرع .

Advertisements