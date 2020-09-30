شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تفعل المصلى المتنقل خلال فعاليات اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

قام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بتفعيل المصليات المتنقلة بمدينة الرياض خلال فعاليات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 90 .

وقد فعلت الهيئة المصلى المتنقل لأداء صلاة المغرب والعشاء وجهزتها بالخدمات و السجاد ومكبرات الصوت والشاشات الإلكترونية لعرض المحتوى الهادف الذي يحث على أهمية الصلاة والتحصين الفكري وتجنب الفكر المنحرف وتعزيز المواطنة واللحمة الوطنية والتقيد بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بالتباعد الاجتماعي .

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري ، أن الرئاسة العامة وفرت المصليات وجهزتها تجهيزاً كاملاً لخدمة المواطنين والمقيمين في مكان تواجدهم، وكُلف من يقوم عليها وتشغيلها وتجهيزها وإقامة الصلاة وإمامة المصلين.

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