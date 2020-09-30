استثناء التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك من القيمة المضافة بـ«شرط»

«الزكاة والدخل»: المبرمة قبل 1 يناير 2018
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها تستثني عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك من ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يحق لشركة تأجير تمويلي أن تأخذ ضريبة على سيارة أقساط وأنا وقعت العقد قبل الضرائب؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر «تويتر» قائلًا: «تم استثناء عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل 1 يناير 2018. ومن ثم لن يتم تحصيل الضريبة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد تاريخ تطبيق الضريبة. أما العقود المبرمة بعد 1 يناير فستخضع لضريبة القيمة المضافة».
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