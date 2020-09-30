تنبيهات من «الأرصاد» لقاطني 4 مناطق: أمطار غزيرة وسيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية وسيول.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن الحالة تشمل محافظات (أبو عريس، والدرب، والعارضة، وبيش، وصامتة، وفيفا، وهروب)، مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبَّهت الهيئة إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل (أبها، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل)، مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الثامنة مساءً.

وأوردت الهيئة العامة للأرصاد، عبر حسابها على «تويتر» تنبيهًا مماثلًا بهطول أمطار على منطقة الباحة تكون من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات (الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة).

Advertisements

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمَّن نشاطًا للرياح السطحية، وأمطارًا رعدية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات (العلا والعيص وخيبر ووادي الفرع)، وبيَّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقَّعت الأحوال الجوية ليوم الأربعاء، لافتةً إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما توقَّعت الهيئة، في بيان لها، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبةً برياح نشطة على أجزاء من شرق المملكة.

اقرأ أيضًا:

طقس الأربعاء: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

تنبيهات «الأرصاد»: أمطار على عسير.. و8 محافظات بالمدينة تتأثر بأتربة

تنبيهات «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة على المدينة المنورة ونجران