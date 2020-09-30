4 خطوات لإنشاء حساب بنكي عبر تطبيق «مؤسسة التقاعد»

من بينها إرفاق صورة الآيبان
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد خطوات إنشاء حساب بنكي جديد عبر تطبيق المؤسسة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أريد أن أضيف حسابًا بنكيًّا لابني الذي بلغ سن 15، ولا أعرف الطريقة».
ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد عبر «تويتر» قائلًا: «لإضافة الحساب البنكي للمستفيد عن طريق التطبيق: (الدخول على التطبيق - أيقونة الوكالات - كتابة آخر عشرة أرقام من الآيبان - إرفاق صورة الآيبان، بعد ذلك يتم تقديم الطلب».
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