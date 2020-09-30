4 خطوات لإنشاء حساب بنكي عبر تطبيق «مؤسسة التقاعد»

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد خطوات إنشاء حساب بنكي جديد عبر تطبيق المؤسسة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أريد أن أضيف حسابًا بنكيًّا لابني الذي بلغ سن 15، ولا أعرف الطريقة».

ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد عبر «تويتر» قائلًا: «لإضافة الحساب البنكي للمستفيد عن طريق التطبيق: (الدخول على التطبيق - أيقونة الوكالات - كتابة آخر عشرة أرقام من الآيبان - إرفاق صورة الآيبان، بعد ذلك يتم تقديم الطلب».

Advertisements

اقرأ أيضًا:

6 خطوات لإرفاق «مشهد الدراسة» عبر تطبيق «مؤسسة التقاعد»

مؤسسة التقاعد: إيقاف «استحقاق المعاش» للمستفيدات في حالتين