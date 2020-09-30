بالصور.. رئاسة الحرمين تستقبل المعتمرين عبر «تجربة افتراضية»

أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تجربة افتراضية استعدادًا لاستقبال المعتمرين؛ حيث وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأصحاب السعادة وكلاء الرئيس العام ومساعدوهم، ومديرو الأفواج بالرئاسة، ومديرو الإدارات الخدمية والفنية والهندسية والتوجيهية والعلمية بالمسجد الحرام؛ على استعدادات الرئاسة العامة، ومحاولة إجراء التجارب الافتراضية لدخول وخروج المعتمرين من البيت العتيق ووصولهم إلى الكعبة المشرفة والمسعى، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

وحرصت الرئاسة العامة على الاستعداد لاستقبال المعتمرين وتوفير العديد من الخدمات؛ حيث دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في وقت سابق، الكاميرات الحرارية المطورة في المسجد الحرام.

يُذكَر أن الرئاسة تعمل على تعقيم البيت العتيق ١٠ مرات في اليوم، بتخصيص (٤٥٠) عاملًا لعمليات التعقيم، وتتم عمليات التعقيم على مدار ٢٤ ساعة، ويستخدم لها يوميًّا ( 2500 لتر ) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات، ويتم توزيع معقمات الأيادي على (٣٠٠) صبانة موجودة في كافة جنبات المسجد الحرام، كما تم توفير معقمات خاصة لسجاد المسجد الحرام.

كما رفعت الرئاسة العامة جميع السجاد من صحن المطاف، ومنعت الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وحددت مسار الطواف خارج الحاجز الموجود حاليًّا.

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وخصَّصت الرئاسة العامة فريقًا يعقم عبوات ماء زمزم ويوزعها على المعتمرين، كما تقوم الرئاسة العامة –بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة– على آلية استقبال المعتمرين وتحديد أماكن الدخول والخروج.

وتتعاون الرئاسة العامة في إدارة الحشود مع الجهات الأمنية العاملة داخل المسجد الحرام.

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