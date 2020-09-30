خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا بذكرى الاستقلال

القيادة تمنَّت له ولشعبه مزيدًا من التقدم والازدهار
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة للرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى –باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية– عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية تهنئة للرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبَّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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