السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يوجه بتخصيص المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد القادم



مكة المكرمة 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد القادم، وذلك بهدف التسهيل على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة وللحفاظ على سلامتهم ليؤدوا نسكهم على أكمل وجه، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً.

وأكد أن الرئاسة اتخذت جميع الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله -.

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11:48ت م

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