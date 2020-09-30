السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بنجران تنفذ غداً سلسلة من الكلمات الوعظية



نجران 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غداً، سلسلة من الكلمات الوعظية ضمن برنامج "انتماء"، يلقيها عدد من الدعاة في جوامع ومساجد مدينة نجران.

ويشتمل البرنامج على العديد من الموضوعات عن نعمة الأمن والاستقرار، وفضل التوحيد وأهميته، وخطر الفرقة والتحزب على المجتمع، وحقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر.

وسيلقي الدعاة الكلمات بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء، وذلك في عددٍ من المساجد والجوامع منها: محمد بن سليم بحي الفهد الجنوبي، والجميح بحي المخيم، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ بحي الخالدية، والبخاري بحي الفيصلية، والملك سلمان بحي الضباط، ومحمد بن سعود بحي الفيصلية، والعنود وبلال بن رباح والأمير أحمد بن عبدالعزيز بحي تصلال، وصفية بنت حيي وعلي بن أبي طالب والإمام الشافعي بحي الفهد الشمالي، وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس وحذيفة وسعد بن عبادة وعبدالرحمن بن عوف وصهيب الرومي بحي شرورة.

ويأتي تنظيم هذه الكلمات في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية بمختلف مناطق المملكة، لتعزيز اللحمة الوطنية، وحث المجتمع على وحدة الكلمة والصف ولزوم الجماعة.

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11:47ت م

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