السعودية اليوم / روسيا تسجل 8481 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

سجلت روسيا 8481 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1176286 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 20722 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 958257 حالة.

// انتهى //

11:34ت م

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موسكو 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واسسجلت روسيا 8481 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 177 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية .وأفادت السلطات الصحية الروسية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1176286 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 20722 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 958257 حالة.// انتهى //11:34ت م0048

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