

تبوك 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

حصلت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة تبوك على الاعتماد المؤسسي من الهيئة

وأبانت صحة تبوك عن اعتماد مستشفى الملك خالد، ومستشفى الملك فهد التخصصي، ومستشفى إرادة للصحة النفسية، ومستشفى الولادة والأطفال، ومركز طب الأسنان التخصصي، ومركز صحي السليمانية، ومركز صحي المهرجان، ومركز صحي الورود، ومركز صحي السعادة مقرات تدريبية مرتبطة بالمركز التدريبي .

وأكدت أن هذا الاعتماد سيُسهم - بإذن الله - في رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية والتعليمية والسريرية في المراكز التدريبية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

// انتهى //

11:13ت م

0045



تبوك 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واسحصلت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة تبوك على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة 24 شهراً للتدريب في مجال الدراسات العليا الصحية المهنية، وذلك بعد استيفاء جميع معايير ومتطلبات الهيئة.وأبانت صحة تبوك عن اعتماد مستشفى الملك خالد، ومستشفى الملك فهد التخصصي، ومستشفى إرادة للصحة النفسية، ومستشفى الولادة والأطفال، ومركز طب الأسنان التخصصي، ومركز صحي السليمانية، ومركز صحي المهرجان، ومركز صحي الورود، ومركز صحي السعادة مقرات تدريبية مرتبطة بالمركز التدريبي .وأكدت أن هذا الاعتماد سيُسهم - بإذن الله - في رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية والتعليمية والسريرية في المراكز التدريبية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.// انتهى //11:13ت م0045

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صحة تبوك تحصل على الاعتماد المؤسسي للتدريب في مجال الدراسات العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.