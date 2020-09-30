السعودية اليوم / توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات ميدانية لمتابعة التوطين في محال بيع الألعاب



نجران 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات ميدانية على محال بيع الألعاب ،لمتابعة تطبيق قرار التوطين الوظائف بها.

وأوضح أمين عام لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة ٣٥ محلاً، سجلت خلالها 27 موظفاً سعودياً منهم 3 موظفات سعوديات، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في المحلات ٢٦ عاملاً من مختلف الجنسيات، كما تم ضبط ٨ مخالفات بحق عمالة وافدة كانت تعمل في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين، مبيناً أن اللجنة حصرت 14 فرصة عمل جاري تجهيزها لشغلها بالسعوديين، كما أن نسبة التوطين في النشاط بلغت ٥١%.

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11:12ت م

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