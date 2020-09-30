السعودية اليوم / القوات العراقية تطلق عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم " داعش" الإرهابي



بغداد 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

أطلقت قوات عراقية مشتركة اليوم عملية أمنية في وادي الثرثار بشمال بغداد لملاحقة عناصر تنظيم " داعش" الإرهابي.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن العملية تنفذ من محاور عدة بمشاركة قوات مشتركة، وبإسناد من طيران القوة الجوية والجيش والتحالف الدولي.

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11:10ت م

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