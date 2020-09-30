السعودية اليوم / 1283 قسطرة قلبية و 50 عملية قلب مفتوح في مركز القلب في عرعر



عرعر 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

أُجرى مركز القلب في عرعر 50 عملية قلب مفتوح 1283عملية قسطرة قلبية، كما بلغ عدد مرضى التصوير الطبي 8061 مريض وأستقبل المركز عدد 811 مريضاً محولاً من خارج المنطقة .

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز أكثر من 18000 مستفيداً خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد مراجعي العيادات 10887 مراجعاً ومراجعة.

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة وهي مركز للقلب، و 3 مراكز للسكري، و 3 مراكز للكلى، و 3 مراكز للأسنان، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، تتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية .

// يتبع //

10:55ت م

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