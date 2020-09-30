السعودية اليوم / وزيرة الصحة الفلسطينية تشكر المملكة العربية السعودية دعمها السخي لوزارة الصحة



رام الله 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واس

تقدمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وعموم أبناء الشعب الفلسطيني، بالشكر الجزيل للمملكة العربية

وقالت الكيلة : إن الوزارة تسلمت اليوم الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية السعودية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والتي تشتمل على أسِرّة مستشفيات وطاولات للعمليات الجراحية، وأجهزة تنفس اصطناعي، مشيرة إلى أن المساعدات ستسهم في تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية الفلسطينية المتخصصة بعلاج فيروس

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المساعدات ليست مستغربة على حكومة المملكة المشهود لها بالعطاء ودعم العمل الخيري في كل أنحاء العالم.

//انتهى//

10:48ت م

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رام الله 13 صفر 1442 هـ الموافق 30 سبتمبر 2020 م واستقدمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وعموم أبناء الشعب الفلسطيني، بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية على الدعم السخي المتمثل بالمساعدات الطبية التي قدمتها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وقالت الكيلة : إن الوزارة تسلمت اليوم الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية السعودية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والتي تشتمل على أسِرّة مستشفيات وطاولات للعمليات الجراحية، وأجهزة تنفس اصطناعي، مشيرة إلى أن المساعدات ستسهم في تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية الفلسطينية المتخصصة بعلاج فيروس كورونا ، وخاصة في المناطق التي ينقصها الكثير وبحاجة للمزيد من الدعم لتطوير الوضع الصحي فيها.وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المساعدات ليست مستغربة على حكومة المملكة المشهود لها بالعطاء ودعم العمل الخيري في كل أنحاء العالم.//انتهى//10:48ت م0040

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